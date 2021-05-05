Триумфальная серия: российские керлингистки одержали девятую победу подряд на ЧМ в Калгари

Женская сборная России по керлингу одержала очередную победу на Чемпионате мира в канадском Калгари. Россиянки взяли верх над командой Швеции.

Встреча сборных России и Швеции завершилась со счетом 10:8. За РФ выступали Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Алина Ковалева и Екатерина Кузьмина.

Это уже не первое победное выступление россиянок на Чемпионате мира в Калгари. Ранее керлингистки одержали восьмую победу подряд, обыграв команду Китая со счетом 8:4.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, по его итогам будут сформированы команды для выступления на Играх. Соревнования завершатся 9 мая.