В Роскосмосе рассказали, где может упасть неуправляемая ступень китайской ракеты

Территория России не попадает в перечень районов, куда может упасть неуправляемая 18-тонная ступень китайской Long March 5B. Об этом рассказал глава корпорации«Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Двадцать девятого апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, общая масса которой составляет 22 тонны. Позже стало известно, что вторая ступень ракеты вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

Исходя из карты, опубликованной в Тelegram главой Роскосмоса, можно предположить, что территория России не попадает в список районов возможного падения. В зоне риска – Южная Америка, Африка, Австралия, южная часть Евразии и часть Северной Америки.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года.