В стране и мире Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя Иван Линдеманн Отмечается, что Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая запустила в космос модуль китайской станции. Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос». По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B осуществляет неуправляемый сход с орбиты. «Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 метров», - сказано в сообщении на сайте «Роскосмоса». Отмечается, что Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года. «Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности», - заявили в госкорпорации. Реальные вероятности точки падения появятся 7-8 мая. Уточняется, что угрозы территории России нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика