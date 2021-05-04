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Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя

Иван Линдеманн
21:15 04.05.2021
Отмечается, что Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года.
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
© Фото: Роскосмос
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Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая запустила в космос модуль китайской станции. Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос».

По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B осуществляет неуправляемый сход с орбиты.

«Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр -  5 метров», - сказано в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года.

«Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности», - заявили в госкорпорации.

Реальные вероятности точки падения появятся 7-8 мая. Уточняется, что угрозы территории России нет.

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