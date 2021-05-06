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Неожиданный эффект: российские ученые нашли «новое» средство от COVID-19

Роман Захаров
06:30 06.05.2021
Специалисты столичного Центра Чумакова пришли к выводу, что защиту от коронавируса может давать советский препарат от полиомиелита.
Неожиданный эффект: российские ученые нашли «новое» средство от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России нашли препарат, который может быть эффективен против COVID-19. Оказывается, защиту от данного вируса способна давать советская живая вакцина от полиомиелита. К такому выводу пришли ученые из центра имени Чумакова в Москве.

Они дали препарат, который представляет из себя капли в рот, более, чем 60 добровольцам. И получили в этой группе резкое снижение заболеваемости COVID-19. Сообщается, что исследования будут продолжены.

Пока же вакцину от полиомиелита включать в список антикоронавирусных средств не спешат, рассматривая ее, как запасной вариант, который возможен в экстренных случаях.

Препарат был разработан в 1960-е годы. Впоследствии установили, что он, помимо основного действия, может еще смягчать течение гриппа.

Сейчас вакцинация от полиомиелита в России обязательна для детей до 14 лет, так как именно для них вирус этого заболевания представляет наибольшую опасность.

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