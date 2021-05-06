Неожиданный эффект: российские ученые нашли «новое» средство от COVID-19

В России нашли препарат, который может быть эффективен против COVID-19. Оказывается, защиту от данного вируса способна давать советская живая вакцина от полиомиелита. К такому выводу пришли ученые из центра имени Чумакова в Москве.

Они дали препарат, который представляет из себя капли в рот, более, чем 60 добровольцам. И получили в этой группе резкое снижение заболеваемости COVID-19. Сообщается, что исследования будут продолжены.

Пока же вакцину от полиомиелита включать в список антикоронавирусных средств не спешат, рассматривая ее, как запасной вариант, который возможен в экстренных случаях.

Препарат был разработан в 1960-е годы. Впоследствии установили, что он, помимо основного действия, может еще смягчать течение гриппа.

Сейчас вакцинация от полиомиелита в России обязательна для детей до 14 лет, так как именно для них вирус этого заболевания представляет наибольшую опасность.