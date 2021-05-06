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В ЦПВС заявили об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии

Иван Линдеманн
22:35 06.05.2021
Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования, подчеркнули в ЦПВС.
В ЦПВС заявили об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Коалиция во главе США заметно увеличила интенсивность перемещений колонн военной техники и воздушных перевозок военных грузов на востоке Сирии. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Карпов.

Карпов подчеркнул, что Сирия может самостоятельно справиться с ячейками террористов на своей территории. В свете этого присутствие военных коалиции республики не только является незаконным, но и противоречит нормам международного права.

«Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования», - подчеркнул заместитель руководителя Центра.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф распространили совместное заявление. В нем говорилось, что США и их союзники проводят беспрецедентную пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев. В документе также было сказано, что американская сторона на оккупированных сирийских территориях нарушает нормы международного права.

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