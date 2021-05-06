В Самаре прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы

В Самаре над площадью Куйбышева состоялась первая тренировка демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к Параду Победы.

В тренировке приняли участие два МиГ-31 и два Су-34, а два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Вылет самолетов и вертолетов, участвовавших в репетиции, осуществлялся с двух аэродромов в Челябинской и Самарской областях.

Ранее на центральной площади города прошла первая ночная репетиция пеших парадных расчетов в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в праздничном мероприятии примут участие более 2,2 тысячи человек.

По сравнению с прошлым годом в Параде Победы в Самаре примут участие на 500 участников больше, всего - свыше 2,2 тысячи человек. Парадные расчеты будут представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России, парадными расчетами Юнармии.