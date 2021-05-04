Победный марш: кадры первой ночной репетиции военного парада в Самаре

Первая ночная репетиция пеших парадных расчетов в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади Самары. В этом году в праздничном мероприятии примут участие более 2,2 тысячи человек.

В репетиции задействовали парадные расчеты 2-й Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

Парад Победы в Самаре в этом году станет самым представительным. По сравнению с прошлым годом в нем примут участие на 500 участников больше, всего в строю будут стоять более 2,2 тысячи человек. Парадные расчеты будут представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России, парадными расчетами Юнармии.

В составе механизированной колонны задействуют более 60 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, и впервые - зенитные ракетные комплексы С-400.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.