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Суд на два месяца арестовал обвиняемых по делу о пожаре в отеле «Вечный зов»

Анна Касаткина
20:21 06.05.2021
В рамках расследования уголовного дела задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, и управляющая отелем.
© Видео: Пресненский районный суд Москвы © Фото: Пресненский районный суд Москвы
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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу двух обвиняемых по уголовному делу о пожаре в гостинице «Вечный зов». Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух людей»).

В рамках расследования задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, и управляющая отелем. Обе женщины по решению суда останутся под стражей до 4 июля 2021 года.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в Москве произошел 4 мая. В здании находились 305 человек, в том числе 114 детей. В результате возгорания погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы. Приоритетной версией возгорания следствие считает короткое замыкание в следствие ненадлежащей эксплуатации здания.

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