Более пяти тысяч человек посетили экспозицию тематического поезда Минобороны в Нижнем Новгороде

Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл в Нижний Новгород. Всего за день передвижную патриотическую экспозицию посетили более пяти тысяч человек.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. В одном из них, например, можно ознакомиться с мультимедийной галереей «Дорога памяти», где собрана информация о ветеранах Великой Отечественной войны.

Вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. Входит в экспозицию и полевой госпиталь.

Посмотреть на состав люди приходят целыми семьями. Как говорят нижегородцы, на выставке каждый найдет что-то интересное для себя.

Железнодорожный состав стартовал 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Он проследует почти через всю страну от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе. Оформление вагонов поезда отражает героические страницы славной истории, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.