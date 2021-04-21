Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новейшие достижения армии и победа над COVID-19: о чем расскажут вагоны нового тематического поезда Минобороны России

Анна Касаткина
10:18 21.04.2021
Поезд посетит на своем пути более 50 населенных пунктов.
Новейшие достижения армии и победа над COVID-19: о чем расскажут вагоны нового тематического поезда Минобороны России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Поезд из тематических вагонов в рамках патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» отправится с Киевского вокзала 25 апреля. Состав посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, сообщает Минобороны России.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. Среди них - вагон «Дорога памяти», по аналогии с одноименным музейным комплексом. В нем размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. В этом вагоне расположены интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления. На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил России.

Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией, и «телемедицинская зона». В последней посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге на остановках эшелона. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

В рамках акции выступления дадут концертная бригада Центрального дома Российской армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов. Концерты будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене.

Состав посетит почти все крупные города России - всего более 50 населенных пунктов. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:50 В стране и мире
Видео
Метеоролог рассказала о погоде на майские праздники
06:55 Армия
Видео
Военнослужащие ЦВО вышли на «Тропу разведчика» в Оренбургской области
08:50 В стране и мире
МВД запустило систему для розыска автомобилей и обжалования штрафов
08:20 В стране и мире
Видео
Восстановление экономики и новые бизнес-проекты: чего ждут от послания Путина Федеральному Собранию
07:21 В стране и мире
В Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электричество
Популярное
Популярное
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
В США признали уязвимость американской армии
Видео
Бикфордов шнур психики: эксперт объяснил, как избежать профессионального выгорания
Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.