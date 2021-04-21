Новейшие достижения армии и победа над COVID-19: о чем расскажут вагоны нового тематического поезда Минобороны России

Поезд из тематических вагонов в рамках патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» отправится с Киевского вокзала 25 апреля. Состав посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, сообщает Минобороны России.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. Среди них - вагон «Дорога памяти», по аналогии с одноименным музейным комплексом. В нем размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. В этом вагоне расположены интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления. На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил России.

Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией, и «телемедицинская зона». В последней посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге на остановках эшелона. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

В рамках акции выступления дадут концертная бригада Центрального дома Российской армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов. Концерты будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене.

Состав посетит почти все крупные города России - всего более 50 населенных пунктов. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.