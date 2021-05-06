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Движение к катастрофе: в ООН заявили о рекордно высоких показателях температуры за три миллиона лет

Иван Линдеманн
20:01 06.05.2021
Существующих обязательств государств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, что предотвратить грядущую климатическую катастрофу
Движение к катастрофе: в ООН заявили о рекордно высоких показателях температуры за три миллиона лет
© Фото: pixabay
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Температура на планете в 2020 году достигло рекордно высокого уровня за три миллиона лет. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции «Петерсбергский климатический диалог».

Как отметил генеральный секретарь, существующих обязательств государств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, что предотвратить грядущую климатическую катастрофу. Концентрация углекислых газов  поднялась до нового максимума – на 148 процентов выше доиндустриальной нормы.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов… Это самый высокий уровень за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров», - цитирует ТАСС генсека ООН.

Гутерриш отметил, что по текущим обязательствам стран мир по-прежнему идет к катастрофическому повышению температуры, и практически стоит на краю пропасти – такими темпами к концу столетия температура станет выше нормы на 2,4 градуса. Вместе с тем генсек выразил надежду, что страны, работая сообща, все-таки смогут предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин рассказал о работе России в вопросах изменения климата. По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов. Как отметил Путин, энергетический баланс России на 45% состоит из низкоэмиссионных источников. 

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