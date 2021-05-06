В стране и мире В США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО Анна Касаткина Администрация президента Джо Байдена поддерживает Украину в этом вопросе. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер спросили, поддерживает ли вступление Украины в НАТО администрация президента Джо Байдена. «Да, мы поддерживаем», - сказала она. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом в четверг, 6 мая, и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. На ней политики обсудили ряд вопросов внешней и внутренней политики Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика