В США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО
Администрация президента Джо Байдена поддерживает Украину в этом вопросе.
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Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер спросили, поддерживает ли вступление Украины в НАТО администрация президента Джо Байдена.
«Да, мы поддерживаем», - сказала она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом в четверг, 6 мая, и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. На ней политики обсудили ряд вопросов внешней и внутренней политики Украины.