Блинкен назвал главную внутреннюю угрозу для развития Украины

Коррупция и олигархи являются главной внутренней угрозой для развития Украины, а потому стране нужно сосредоточить свои усилия на борьбе ними. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

Блинкен отметил, что внешней угрозой для Украины якобы выступает Россия.

«Но у Украины есть и внутренняя угроза - это коррупция и олигархи, мощные люди, преследующие свои узкие интересы незаконными способами за счет украинского народа. Борьба с этими явлениями - это один из ключевых вопросов для жителей Украины, решающий для улучшения их жизни», - сказал он.

Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходил саммит G7. Он стал первым представителем администрации американского президента Джо Байдена, посетившим Украину. На встрече с Зеленским Блинкен обсуждал строительство трубопровода «Северный поток - 2», обострение ситуации в Донбассе, обстановку вокруг Крымского полуострова, а также евроатлантическую интеграцию Украины и проведение реформ в стране.