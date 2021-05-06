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Путин рассказал, от чего зависит открытие границ

Иван Линдеманн
17:08 06.05.2021
Президент отметил заинтересованность в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Путин рассказал, от чего зависит открытие границ
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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Вопрос о снятии ограничений на поездки россиян за рубеж лежит в медицинской плоскости. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что власти отслеживают ситуацию с коронавирусом в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов.

«Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно, когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», - сказал глава государства.

Путин отметил заинтересованность в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.

Также в ходе совещания он заявил о позитивном эффекте от непрерывных майских праздников. Благодаря этому решению, добавил президент, в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.

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