Путин рассказал, от чего зависит открытие границ

Вопрос о снятии ограничений на поездки россиян за рубеж лежит в медицинской плоскости. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что власти отслеживают ситуацию с коронавирусом в странах, которые пользуются популярностью у российских туристов.

«Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно, когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», - сказал глава государства.

Путин отметил заинтересованность в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.

Также в ходе совещания он заявил о позитивном эффекте от непрерывных майских праздников. Благодаря этому решению, добавил президент, в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.