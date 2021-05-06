Стоматолог рассказал, помогает ли чистка языка предотвратить кариес

Чистка языка представляет собой эстетическую процедуру, научных доказательств ее влияния на здоровье полости рта не существует. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Он пояснил, что на кариес влияет только пища человека, а именно содержащиеся в ней сахара.

«На кариес влияет только одно вещество, одна субстанция - это углеводы, которые содержатся в пище. Именно сахара в различных их видах. Если мы даже говорим о бактериях, - это нормальная флора человеческой полости рта. Если мы ее вычищаем или не вычищаем, по большом счету, кариес никак не будет меняться... Сама флора на интенсивность прироста кариозных полостей, кариозных поражений не влияет», - рассказал Антипенко.

Чистить или не чистить язык - это решение каждого человека, которое предпринимается в зависимости от его эстетических предпочтений, отметил специалист.

«Относительно элементов дизайна, которые нам предлагают производители зубных щеток для чистки языка: да, они работают», - сказал врач.

Он также напомнил, что для чистки языка существуют специальные скребки, которые обрели свою популярность благодаря расцвету культуры хиппи и увлечению аюрведой, в которой чистка языка считается важной процедурой.

«Если вы будете чистить язык - это неплохо, но если вы не будете чистить, то это тоже, в принципе, ни к чему плохому не приведет. В настоящий момент нет никаких научных исследований, четко подтверждающих существенную редукцию в числе микроорганизмов за счет именно чистки языка обратной поверхностью зубной щетки, имеющей определенный дизайн для этих целей», - заключил Антипенко.

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