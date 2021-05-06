Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
На кадрах ветер поднимает подтаявшую ледяную корку, которая покрывает самое глубокое озеро в мире.
© Видео: ТВОЙ АНГАРСК, "Вконтакте" © Фото: ТВОЙ АНГАРСК, "Вконтакте"
Жители Иркутской области сняли на видео необычное природное явление на Байкале. На кадрах ветер поднимает подтаявшую ледяную корку, которая покрывает самое глубокое озеро в мире.
Местные жители назвали происходящее «дыханием» Байкала. По их словам, совсем скоро лед растает.
Байкал - это озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири. В середине марта известный российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса - он погрузился на глубину 80 метров под толщей байкальского льда.