В стране и мире Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала Иван Линдеманн На кадрах ветер поднимает подтаявшую ледяную корку, которая покрывает самое глубокое озеро в мире. © Видео: ТВОЙ АНГАРСК, "Вконтакте" © Фото: ТВОЙ АНГАРСК, "Вконтакте" Читайте нас на: Жители Иркутской области сняли на видео необычное природное явление на Байкале. На кадрах ветер поднимает подтаявшую ледяную корку, которая покрывает самое глубокое озеро в мире. Местные жители назвали происходящее «дыханием» Байкала. По их словам, совсем скоро лед растает. Байкал - это озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири. В середине марта известный российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса - он погрузился на глубину 80 метров под толщей байкальского льда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика