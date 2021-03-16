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Российский фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале

Алена Миронова
14:19 16.03.2021
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей льда. Спортсмен подчеркнул, что свой новый рекорд посвящает Байкалу, назвав озеро уникальным природным явлением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alexeymolchanov, instagram
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Известный фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса - он погрузился на глубину 80 метров под толщей байкальского льда. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фридайвинга России.

Этот рекорд - уже 20-ый на счету Алексея Молчанова. Он является 14-кратным чемпионом мира и президентом ассоциации фридайверов. Ему также принадлежит рекорд по погружению в моноласте в теплых водах - в 2018 году Молчанов нырнул на 130 метров в рамках соревнований Vertical Blue на Багамских островах. Длительность погружения составила 3 минуты и 55 секунд. Год назад фридайвер проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте, установив другой рекорд Гиннеса.

Отмечается, что погружение подо льдом на глубину - одна из самых сложных дисциплин фридайвинга, поскольку за основу подготовки фридайверов берется деконцентрация внимания и расслабленность. В ледяной воде это особенно сложно. Более того, при таком погружении спортсмен не имеет возможности выплыть в любой момент.

«Фридайвинг для меня не просто работа или хобби, а дело всей жизни, и я рад новой возможности рассказать об этом удивительном виде спорта как можно большей аудитории»‎, - поделился Молчанов.

Спортсмен подчеркнул, что свой новый рекорд посвящает Байкалу, назвав озеро уникальным природным явлением.

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