Диетолог развеял популярный миф о яйцах

Существует распространенный миф, что потребление яиц повышает уровень холестерина, и это, соответственно, приводит к развитию атеросклероза, однако это не так: потребление яиц практически не влияет на общий уровень холестерина и не влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Звезде» рассказал диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, на повышение холестерина влияет потребление углеводов, а также заболевания щитовидной железы, печени и болезни, сопровождающиеся поражением сосудистой стенки.

«Оптимальный вариант - это 2-3 яйца в день, однако, если у человека есть аллергическая реакция на яйца, тогда этот продукт нужно полностью исключить. Если иммунная система нормально переносит данный вид белка, то яйца можно есть по необходимости», - сказал Поляков.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала «Звезде», в течение какого времени пасхальные яйца можно употреблять в пищу.