В стране и мире Диетолог рассказала о сроках хранения пасхальных яиц Анна Назайкина Предварительно отваренные яйца способны в течение долгого времени сохранять пригодность для употребления. © Фото: Pezibear, Pixabay Читайте нас на: Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала «Звезде», в течение какого времени пасхальные яйца можно употреблять в пищу. «Яйца лучше класть в холодильник. И неделю, и две недели их можно совершенно спокойно есть. Ничего с ними не будет. Суть в том, что они предварительно хорошо отваренные», - рассказала специалист. Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала «Звезде» о полезной норме употребления пасхальных яиц. По словам эксперта, чрезмерное употребление этого продукта может привести к проблемам со здоровьем, особенно у постившихся людей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика