Нарколог рассказал, можно ли пить алкоголь после перенесенного COVID-19

Употребление спиртных напитков недопустимо после перенесенного коронавируса, так как сочетание алкогольной и вирусной интоксикация является двойным ударом для организма. Об этом РИА Новости рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», - сказал специалист.

Ранее психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» назвала эффективный способ борьбы с тягой к спиртному. Как отметила специалист, большая, чем обычно, но умеренная доза алкоголя на майских праздниках не приведет к зависимости, однако стоит позаботиться и о благополучии своего организма.