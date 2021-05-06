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Нарколог рассказал, можно ли пить алкоголь после перенесенного COVID-19

Анна Назайкина
16:40 06.05.2021
Специалист напомнил, что употребление спиртного вредит и здоровому человеку.
Нарколог рассказал, можно ли пить алкоголь после перенесенного COVID-19
© Фото: PDPhotos, Pixabay
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Употребление спиртных напитков недопустимо после перенесенного коронавируса, так как сочетание алкогольной и вирусной интоксикация является двойным ударом для организма. Об этом РИА Новости рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», - сказал специалист.

Ранее психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» назвала эффективный способ борьбы с тягой к спиртному. Как отметила специалист, большая, чем обычно, но умеренная доза алкоголя на майских праздниках не приведет к зависимости, однако стоит позаботиться и о благополучии своего организма.

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