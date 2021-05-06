Захарова иронично ответила на слова Зеленского про русских, которые «везде»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова Владимира Зеленского о русских, которые «везде». Своим мнением о ситуации она поделилась на своей странице в Facebook.

Ранее в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Зеленский уточнил у одной из журналисток, услышала ли она его слова. В ответ она сказала, то слышала русский перевод. Зеленский пошутил про то, что русские везде.

Захарова отметила, что во время беседы Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности.

«Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей», - написала она.

Блинкен приехал в Киев из Лондона, где проходил саммит G7, став первым представителем администрации Байдена, посетившим Украину. Он обсудил на встрече с Зеленским строительство трубопровода «Северный поток - 2», обострение ситуации в Донбассе и Крымский полуостров.