Путин призвал власти регионов скорректировать объемы вакцинации и тестирования на COVID-19

Объемы тестирования на COVID-19 и темпы вакцинации населения России снизились в последнее время в нескольких российских регионах, отметил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин потребовал от региональных властей принять меры по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 и тестов на наличие коронавирусной инфекции.

«Хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве Российской Федерации, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно, мы продлили майские праздники, граждане России отдыхают, это очень хорошо, слава богу, но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах», - заявил он.

Ранее в ходе видеоконференции с Голиковой Владимир Путин заявил, что решение о дополнительных выходных днях между майскими праздниками оказалось оправданным, так как уровень заболеваемости COVID-19 в стране начал снижаться.