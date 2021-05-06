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Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни

Анна Назайкина
15:55 06.05.2021
Их выводы основаны на анализе данных за 22 года, полученных от 27 463 американцев старше 51 года.
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
© Фото: Juliane Liebermann, Unsplash
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Американские исследователи выяснили, что наличие четырех и более внуков сокращает продолжительность жизни женщин до 65 лет. Об этом сообщает The Sun.

Их выводы основаны на анализе данных за 22 года, полученных от 27 463 человек старше 51 года в США. По мнению ученых, это могло быть связано с дополнительными требованиями к их финансам и времени.

В то же время выяснилось, что овдовевшие пожилые женщины живут дольше, если у них есть внуки. Считается, что это связано с тем, что внимание к детям смягчает негативные последствия, вызванные потерей супруга.

Ранее психотерапевт, психиатр, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова назвала «Звезде» занятие, которое уменьшает риск развития старческого слабоумия.

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