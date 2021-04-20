Врач назвала занятие, которое уменьшает риск деменции

Давно доказано и подтверждается регулярно, что физическая нагрузка способствует профилактике всех когнитивных расстройств. Об этом «Звезде» рассказала психотерапевт, психиатр, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова.

По словам специалиста, домашнюю уборку можно рассматривать и как двигательную активность, и как интеллектуальную деятельность.

«Ту же кофту, если я бросила где-то по середине комнаты, ее нужно взять и положить на место. Соответственно нужно вспомнить, где это место. В этом смысле можно сравнить уборку с собиранием пазлов, что мы тоже рекомендуем пожилым людям для того, чтобы улучшить свои умственные способности, потому что это зрительно-пространственные такие вещи. Ты должен увидеть и понять, куда положить ту или иную вещь», - сказала Котова.

Врач заметила, что зачастую ошибка родственников пациентов с умственными проблемами заключается в том, что они ограничивают их в нагрузке. Их нужно инициировать на какую-то деятельность, считает психиатр.