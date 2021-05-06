Шойгу доложил Путину о подготовке к Параду Победы на Красной площади
Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Репетиции проходили на специальной площадке, которая представляет собой макет главной площади страны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе подготовки к Параду Победы на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая», - сказал представитель Кремля.
Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Репетиции проходили на специальной площадке, которая представляет собой макет Красной площади.
Первая ночная репетиция на главной площади страны состоялась 29 апреля. Генеральная тренировка пройдет утром 7 мая.