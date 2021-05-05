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Масштаб и синхронность: как прошла вторая ночная репетиция Парада Победы в Москве

Игорь Лапик
05:19 05.05.2021
Впереди генеральная репетиция 7 мая, где будут сделаны окончательные корректировки перед главным Парадом Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве прошла финальная ночная репетиция Парада Победы.

Техника ревет, прогреваются двигатели, механизированная колонна готова к маршу на Красную площадь. На специальной площадке в Нижних Мневниках проведена вся необходимая подготовка. Техника подкрашена и заправлена, проведено необходимое техническое обслуживание. На гусеничной технике - специальные резиновые накладки, чтобы не испортить асфальт столичных улиц. После выхода отсюда колонна растянется на 6-7 километров. Путь до места сбора на Тверской улице занимает полтора часа.

В сторону Красной площади мы едем на самоходной гаубице «Мста-С» –неизменной участнице многих парадов на Красной площади. В обычных боевых условиях экипаж состоит из пяти человек, но сейчас только двое – командир и механик-водитель. Боекомплект снят, поэтому техника идет налегке.

На Тверской улице формируются парадные расчеты. Экипажи будут ждать своего часа, чтобы в 22:00 выйти на Красную площадь.

Десантники и казаки, суворовцы и юнармейцы, музыканты и военные полицейские - всех вместе их можно увидеть только на параде. Также как и технику - от Aurus до «Ярса».

Тридцать семь парадных расчетов, 12 тысяч человек, экипажи двухсот боевых машин – все они, синхронно, как механизмы курантов Спасской башни, отработали вторую ночную тренировку. Впереди заключительная генеральная репетиция 7 мая, где будут сделаны финальные корректировки перед Парадом Победы.

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