Спорт Фетисов оценил шансы на победу российской сборной в финале ЮЧМ по хоккею Иван Линдеманн Матч состоится в ночь на седьмое мая в США. Россия сыграет с Канадой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: fhr.ru Читайте нас на: Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы на побуду российской сборной в финале юниорского чемпионата мира-2021. «Мальчишки молодцы. Этот возраст в плане предсказуемости непредсказуем, поэтому можем ждать любой результат. Их эмоции здесь зашкаливают. У кого будет дисциплина, тот наверное и выиграет», - сказал он телеканалу «Звезда». Матч состоится в ночь на седьмое мая в США. Россия сыграет с Канадой. Ранее россияне выиграли у сборной Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира. Канадцы в предыдущей стадии разгромили шведов — 8:1. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика