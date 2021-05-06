Впереди Канада: Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею обыграла сверстников из Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира со счетом 6:5.

Первая шайба влетела в ворота команды Суоми уже на третьей минуте игры. Точным броском отметился Даниил Лазутин. Финны огрызнулись в большинстве и сравняли счет. Разящим броском Матвей Мичков вновь вывел россиян вперед, но ненадолго. Финский нападающий сравнял счет на табло спустя несколько минут.

Весь второй период россияне доминировали на льду, забросив две шайбы. Дубль оформил Никита Чубриков. В заключительной двадцатиминутке Иван Мирошниченко еще дважды огорчил скандинавов. Сборные уже встречались в рамках турнира на групповом этапе. Тогда финны оказались сильнее лишь в серии буллитов.