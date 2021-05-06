Двукратный чемпион мира Морозов дал прогноз по игре россиян с канадцами в финале ЮЧМ по хоккею

В ночь на седьмое мая сборная России сыграет с командой из Канады в матче финала юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. О расстановке сил в предстоящей игре телеканалу «Звезда» рассказал двукратный чемпион мира Алексей Морозов.

«Команды сильные. И канадцев нельзя недооценивать, и наши показывают хорошую игру», - отметил хоккеист.

Он уточнил, что перед матчем нужно узнать слабые места соперников, а во время игры слушать тренера. В большей же степени, добавил Морозов, нужно полагаться на удачу.

Россияне ранее выиграли у Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира. Канадцы в предыдущей стадии разгромили шведов — 8:1.

«Молодцы, что в конце выстояли», - прокомментировал прошедшую игру Морозов.

Юниорский чемпионат мира начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.