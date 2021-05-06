Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Двукратный чемпион мира Морозов дал прогноз по игре россиян с канадцами в финале ЮЧМ по хоккею

Иван Линдеманн
15:00 06.05.2021
Россияне ранее выиграли у Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: fhr.ru
Читайте нас на:

В ночь на седьмое мая сборная России сыграет с командой из Канады в матче финала юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. О расстановке сил в предстоящей игре телеканалу «Звезда» рассказал двукратный чемпион мира Алексей Морозов.

«Команды сильные. И канадцев нельзя недооценивать, и наши показывают хорошую игру», - отметил хоккеист.

Он уточнил, что перед матчем нужно узнать слабые места соперников, а во время игры слушать тренера. В большей же степени, добавил Морозов, нужно полагаться на удачу.

Россияне ранее выиграли у Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира. Канадцы в предыдущей стадии разгромили шведов — 8:1.

«Молодцы, что в конце выстояли», - прокомментировал прошедшую игру Морозов.

Юниорский чемпионат мира начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:19 В стране и мире
Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока
14:12 В стране и мире
Видео
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на День Победы
12:26 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о разрушении Брюсселем архитектуры отношений между Россией и ЕС
12:09 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о месте возможной встречи Путина и Байдена
07:36 Армия
МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем
Популярное
Популярное
Брухунова рассказала, как одевает Петросяна последние 10 лет
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.