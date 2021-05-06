В Екатеринбурге женский парадный расчет прошел торжественным маршем для участвовавшего в обороне Заполярья фронтовика

По всей России в эти дни поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. В Екатеринбурге женский парадный расчет Центрального военного округа (ЦВО) прошел торжественным маршем для участника обороны Заполярья - 93-летнего Александра Зверева.

В 14 лет Зверев поступил в школу юнг. После окончания служил боцманом на торпедном катере в составе Северного флота. Охранял от немецких подлодок корабли, которые доставляли в Мурманск помощь от стран-союзниц.

Ранее сообщалось, как российские военнослужащие поздравили фронтовиков в Забайкалье, Мурманске и Таджикистане.