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Музыка, цветы и слезы радости: как российские военнослужащие поздравляют ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Роман Захаров
14:38 06.05.2021
Фронтовики получают поздравления от представителей ВС РФ не только в России, но и за ее пределами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России приближается День Победы и праздничная атмосфера чувствуется сейчас в стране повсеместно. Военные, активисты и неравнодушные граждане в эти дни, в первую очередь, поздравляют, конечно же, участников Великой Отечественной войны.

Так, в Забайкалье военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели концерт и мини-парад для Дмитрия Утюжникова, участвовавшего в обороне Москвы и в Сталинградской битве.

В Мурманске военные песни пели для Марии Леоновой. Всю войну она служила телефонисткой, потом приехала на север за мужем-моряком и до 73 лет работала на местной судоверфи.  

А в Таджикистане российские военнослужащие с 201-ой военной базы вручили цветы и подарки Леокадии Ковтун. Когда началась война, ей было всего 14. В Белоруссии, чтобы не попасть в руки оккупантов, она ушла воевать в партизанский отряд.

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