Музыка, цветы и слезы радости: как российские военнослужащие поздравляют ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

В России приближается День Победы и праздничная атмосфера чувствуется сейчас в стране повсеместно. Военные, активисты и неравнодушные граждане в эти дни, в первую очередь, поздравляют, конечно же, участников Великой Отечественной войны.

Так, в Забайкалье военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели концерт и мини-парад для Дмитрия Утюжникова, участвовавшего в обороне Москвы и в Сталинградской битве.

В Мурманске военные песни пели для Марии Леоновой. Всю войну она служила телефонисткой, потом приехала на север за мужем-моряком и до 73 лет работала на местной судоверфи.

А в Таджикистане российские военнослужащие с 201-ой военной базы вручили цветы и подарки Леокадии Ковтун. Когда началась война, ей было всего 14. В Белоруссии, чтобы не попасть в руки оккупантов, она ушла воевать в партизанский отряд.