Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока

Минприроды заявило об отсутствии ограничений у россиян на сбор грибов и березового сока. Базовое положение лесного законодательства остается неизменным, подчеркнули в ведомстве.

Министерство категорически опровергает информацию, согласно которой от желающих собирать грибы граждан будет требоваться оформление в аренду участка леса. Ни в каких приказах и положения подобные нормы не закреплены. Заявления СМИ, утверждающие обратное - не соответствуют действительности.

В единичных случаях и в отдельных регионах России действуют свои местные порядки по допуску граждан в леса и правила сбора дикоросов.

Коммерческую деятельность, связанную с заготовкой грибов, орехов и других лесных даров на продажу регламентируют два приказа Минприроды, которые вступили в силу с начала 2020-го года. Указанные правила не касаются граждан, собирающих грибы, орехи и ягоды для собственных нужд.