МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

В столице в четверг, 6 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом жителей Москвы предупредили в столичном главке МЧС РФ.

«В период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

В экстренном ведомстве посоветовали москвичам соблюдать дистанцию при управлении транспортом и избегать обгонов. Пешеходам на улице рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее синоптик дал прогноз по июньской погоде в России. Она будет соответствовать климатической норме. Первая декада июня, судя по прогностическим материалам, будет относительно холодной, возможны дожди. Вторая декада с вероятностью 70% будет теплой.