«Герои великой войны»: как самый юный летчик Второй мировой спас сослуживца из-под обстрела

О подвигах и жизни фронтовиков, которых уже нет с нами, в преддверии Дня Победы телеканал «Звезда» рассказывает в спецпроекте «Герои великой войны». Историю самого молодого летчика Второй мировой рассказал его племянник. Аркадий Каманин начал летать всего в 14 лет. Экзамен у него принимал отец, который и пустил юного сына за штурвал. Служил герой вместе с дедом Николаем Петровичем Каманиным.

«Аркадий служил в эскадрилье связи при штабе авиационного корпуса. Возвращаясь с задания он заметил на нейтральной полосе сбитый штурмовик, который летал на разведку. Немцы принялись закидывать его минами, надеясь поджечь. Аркадий сумел посадить свой самолет рядом, вытащил летчика, посадил его во вторую кабину и снял фотоаппарат с результатами разведки. Все это он благополучно доставил в штаб корпуса», - рассказал племянник героя Николай Каманин.

За совершенный подвиг и проявленную смелость Аркадия Каманина наградили орденом Красной звезды. За годы войны он совершил 650 вылетов и от сослуживцев получил прозвище «летунок», как самый молодой в эскадрилье.

Аркадий и Николай Петрович служили вместе и вместе принимали участие в Параде Победы на Красной площади. Они маршировали в одной фронтовой коробке.