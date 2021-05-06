Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море

Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд совместных учений в Черном море.

«Сторожевой корабль “Гамильтон” провел учения в Черном море вместе с береговой охраной Грузии», – цитирует сообщение Шестого флота США РИА Новости.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о наблюдении за действиями американского сторожевого корабля «Гамильтон», который зашел в акваторию Черного моря в конце апреля 2021 года.

Согласно заявлению ВМФ США, судно будет выполнять работу с «союзниками из НАТО».