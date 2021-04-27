Силы ЧФ РФ следят за кораблем ВМС США «Гамильтон» в Черном море

Сторожевой корабль американского флота типа «Гамильтон» зашел в акваторию Черного моря. За его действиями следят силы и средства Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

О прибытии корабля в акваторию сообщили представители ВМФ США в Twitter. Согласно их заявлению, судно будет выполнять работу с «союзниками из НАТО».

Ранее в СМИ появилась информация, что два военных корабля армии Великобритании в мае отправятся в Черное море. Таким образом страна намерена продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в рамках ситуации с российско-украинскими границами.