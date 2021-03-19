ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца 2021 года

До конца 2021 года в состав Военно-Морского Флота России войдут три атомные подводные лодки. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш"», - рассказал главком в интервью газете «Красная Звезда».

Кроме того, в этом году будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» - имя перейдет от корабля предыдущего поколения и он продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как «номерная» подлодка.

Евменов отметил, что серьезная работа идет и сфере неатомного подводного кораблестроения. В состав Тихоокеанского флота России в ближайшее время поступит третья дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан». Она будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге, где пройдет этап достройки и испытаний.

«В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск"», - сказал адмирал.

Также он напомнил, что подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» уже приняты в состав ВМФ, сейчас ведется строительство ДЭПЛ «Уфа». По предварительным данным, вся серия из шести неатомных подводных лодок данного проекта должна быть передана в состав ТОФ до 2024 года.