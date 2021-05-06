Непал остановил международное авиасообщение
Запрет на авиаперелеты введен из-за резко ухудшившейся эпидемиологической обстановки.
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Непал приостанавливает международное авиационное сообщение 6 мая с 23.59 по местному времени. Запрет на авиаперелеты введен из-за роста числа случаев COVID-19.
По решению правительства, в стране с 3 мая также остановлены внутренние перелеты.
Ранее посольство РФ призвало россиян срочно покинуть территорию Непала в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. По словам российского посла Алексея Новикова, больницы в стране испытывают недостаток свободных мест, нехватку оборудования и медикаментов.