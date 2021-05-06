В Кремле ответили на вопрос о месте возможной встречи Путина и Байдена

Новой информации о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», - заявил представитель Кремля.

Ранее в СМИ сообщалось, что местом встречи президентов России и США могут стать столицы Чехии, Словении, Исландии и Азербайджана. К такому выводу пришли эксперты и бывшие чиновники администрации Белого дома.

Напомним, что 13 апреля президент США совершил телефонный звонок Владимиру Путину. Во время беседы главы государств обсудили тему будущей личной встречи. Впоследствии Байден заявил, что предложил российскому коллеге провести переговоры летом в Европе.

В Кремле оценили инициативу Байдена. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.