В Кремле подтвердили, что Байден предложил провести личную встречу с Путиным

В пресс-службе Кремля подтвердили информацию о том, что президент США Джозеф Байден предложил провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора двух президентов, инициированного американской стороной.

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе телефонного разговора Путин и Байден выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям глобальной безопасности.