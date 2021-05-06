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«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Виктория Ивашечкина
01:19 06.05.2021
Встреча команд прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
© Фото: janisgimmel, Pixabay
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Лондонский ФК «Челси» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Таким образом, британцы вышли в финал ЛЧ третий раз в истории.

Встреча команд прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась в пользу хозяев - 2:0. Так, на 28-й минуте счет открыл Тимо Вернер, а на 85-й преимущество англичан удвоил Мэйсон Маунт, передает Championat

Накануне сообщалось, что английский ФК «Манчестер Сити» победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль был на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). В первом матче англичане одержали гостевую победу со счетом 2:1.

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