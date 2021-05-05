«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Английский ФК «Манчестер Сити» победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, команда вышла в финал турнира.
Дубль был на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). В первом матче англичане одержали гостевую победу со счетом 2:1.
Команда под руководством Хосепа Гвардиолы впервые с 2011 года вышла в финал ЛЧ. Тренер является двукратным обладателем трофея с испанской «Барселоной» (2009, 2011).
Впервые ПСЖ и «Манчестер Сити» встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом - 0:0.
Второй финалист определится в среду, 5 мая, по итогам матча между английским «Челси» и испанским «Реалом».
В конце апреля «Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги. Проект Суперлиги задумывался, как турнир 20 сильнейших европейских команд.