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«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Виктория Ивашечкина
00:50 05.05.2021
Второй финалист определится в среду, 5 мая, по итогам матча между английским «Челси» и испанским «Реалом».
«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
© Фото: janisgimmel, Pixabay
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Английский ФК «Манчестер Сити» победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, команда вышла в финал турнира.

Дубль был на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). В первом матче англичане одержали гостевую победу со счетом 2:1.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы впервые с 2011 года вышла в финал ЛЧ. Тренер является двукратным обладателем трофея с испанской «Барселоной» (2009, 2011).

Впервые ПСЖ и «Манчестер Сити» встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом - 0:0.

Второй финалист определится в среду, 5 мая, по итогам матча между английским «Челси» и испанским «Реалом».

В конце апреля «Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги. Проект Суперлиги задумывался, как турнир 20 сильнейших европейских команд.

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