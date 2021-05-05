Спорт «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов Виктория Ивашечкина Второй финалист определится в среду, 5 мая, по итогам матча между английским «Челси» и испанским «Реалом». © Фото: janisgimmel, Pixabay Читайте нас на: Английский ФК «Манчестер Сити» победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, команда вышла в финал турнира. Дубль был на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). В первом матче англичане одержали гостевую победу со счетом 2:1. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы впервые с 2011 года вышла в финал ЛЧ. Тренер является двукратным обладателем трофея с испанской «Барселоной» (2009, 2011). Впервые ПСЖ и «Манчестер Сити» встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом - 0:0. Второй финалист определится в среду, 5 мая, по итогам матча между английским «Челси» и испанским «Реалом». В конце апреля «Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги. Проект Суперлиги задумывался, как турнир 20 сильнейших европейских команд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика