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В НИЦ Гамалеи оценили выбор лучшей в мире вакцины от коронавируса

Анна Назайкина
11:43 06.05.2021
Александр Гинцбург отметил, что ему непонятно, на каких объективных показателях основывалось такое решение.
В НИЦ Гамалеи оценили выбор лучшей в мире вакцины от коронавируса
© Фото: Steven Cornfield, Unsplash
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Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин признать лучшей американскую прививку от коронавируса Moderna.

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», - сказал он ТАСС.

Накануне на Всемирном конгрессе вакцину от коронавируса компании Moderna и Национального института здоровья США признали лучшей. Одобренный для вакцинации в Штатах и ряде других стран препарат «обогнал» в рейтинге такие вакцины, как AstraZeneca, Pfizer, «Спутник V».

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