В стране и мире В НИЦ Гамалеи оценили выбор лучшей в мире вакцины от коронавируса Анна Назайкина Александр Гинцбург отметил, что ему непонятно, на каких объективных показателях основывалось такое решение. © Фото: Steven Cornfield, Unsplash Читайте нас на: Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин признать лучшей американскую прививку от коронавируса Moderna. «Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», - сказал он ТАСС. Накануне на Всемирном конгрессе вакцину от коронавируса компании Moderna и Национального института здоровья США признали лучшей. Одобренный для вакцинации в Штатах и ряде других стран препарат «обогнал» в рейтинге такие вакцины, как AstraZeneca, Pfizer, «Спутник V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика