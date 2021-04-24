СМИ: в мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19

Более миллиарда прививок от COVID-19 было сделано людям по всему миру. Сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse.

Согласно данным официальных источников, которые приводит агентство, США, Китай и Индия лидируют в вакцинации – на них приходится 58% от общего количества сделанных прививок от коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российской вакциной «Спутник V», с учетом зарубежных стран, привито около 10-11 миллионов человек.