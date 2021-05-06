Диетолог объяснила, как есть мороженое без вреда для здоровья

Диетолог Наталья Круглова заявила, что мороженое не рекомендуется употреблять каждый день, так как в нем присутствует большое количество сахара и жира. Этот продукт можно позволять себе только в маленьких порциях (около100 граммов в сутки) три раза в неделю. Об этом сообщает «360».

«Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве», — сказала специалист.

По словам Кругловой, для уменьшения вредного воздействия следует отдавать предпочтение мороженому с маленьким содержанием сахара и калорий или фруктовый лед, однако даже эти продукты не следует употреблять слишком много. Людям с лишним весом, сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе вообще следует отказаться от этого продукта.

Ранее российский врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», какое мороженое следует выбирать в магазине.