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Вайнштейн подал в суд на своего бывшего адвоката

Роман Захаров
11:26 06.05.2021
Харви Вайнштейн намерен взыскать с юриста миллион долларов, которые он, по мнению продюсера, получил незаконно.
Вайнштейн подал в суд на своего бывшего адвоката
© Фото: weinsteinharvey, Facebook
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Кинопродюсер Харви Вайнштейн решил в судебном порядке взыскать со своего бывшего адвоката Хосе Баэза один миллион долларов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалу, Вайнштейн утверждает, что в январе 2019 года договорился с Баэзом о выплате двух миллионов долларов для оплаты его участия в судебных и пост-судебных разбирательствах по уголовному делу об изнасиловании. Соглашение, по словам продюсера, предусматривало ежемесячные выплаты юристу в размере 200 000 долларов.

Суть иска, по данным агентства, заключается в том, что после того, как Баэз получил один миллион долларов, он поручил выполнение большей части работы по делу Вайнштейна другому адвокату - профессору Гарварда Рональду Салливану, который, однако, очень быстро покинул данный процесс. Вскоре, утверждает продюсер, Баэз потребовал от него еще один миллион долларов под угрозой прекратить работу по делу, что противоречило условиям их договора.

Напомним, весной прошлого года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к действиям сексуального характера, к 23 годам заключения. Уже осенью прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения, из-за чего сейчас ему грозит до 140 лет тюрьмы. 

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