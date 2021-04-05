СМИ: Вайнштейн обжаловал приговор

Отбывающий тюремный срок за преступления сексуального характера голливудский продюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на защиту продюсера.

«Мы подали в суд 166-страничный документ, показывающий несколько серьезных ошибок, которые были допущены во время процесса», - рассказал журналистам адвокат Артур Айдала.

Среди причин для отмены приговора защитники Вайнштейна называют нарушение прав своего клиента во время рассмотрения дела беспристрастным жюри. Так, по словам адвокатов, председатель суда не стал отклонять кандидатуру присяжного, написавшего автобиографическую книгу о «сексуальном хищничестве пожилых мужчин» и солгавшего о содержании своего произведения во время отбора жюри.

Напомним, весной прошлого года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к действиям сексуального характера, к 23 годам заключения. Уже осенью прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения, из-за чего сейчас ему грозит до 140 лет тюрьмы.