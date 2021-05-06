В стране и мире Мишустин утвердил план повышения газификации в регионах РФ Роман Захаров Согласно сообщению правительства, к 2030 году уровень газификации субъектов страны должен вырасти более чем на 10%. © Фото: PublicDomainPictures, Pixabay Читайте нас на: Российский премьер Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров. «К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами», - сказано в сообщении правительства. Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 2023 года обеспечить подключение домохозяйств к газоснабжению в газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Ответственными за исполнение данного поручения российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика