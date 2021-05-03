Путин поручил до 2023 года обеспечить подключение домохозяйств к газоснабжению без привлечения средств граждан

Президент РФ Владимир Путин распорядился до 2023 года обеспечить подключение домохозяйств к газоснабжению в газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, обнародованном пресс-службой Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, публичным акционерным обществом "Газпром" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения», - следует из документа.

Ответственными за исполнение данного поручения российский лидер назначил премьера Михаила Мишустина и глав регионов. Президент ожидает первый доклад до 30 октября текущего года, а после - до 30 октября 2022 года и до 15 января 2023 года.

Путин также распорядился до 21 апреля 2022 года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов и разработать планы по их достижению.