Эрдоган оценил признание США геноцида армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 24 апреля, заявил, что чтит память армян, которые погибли в 1915 году. Об этом он написал в послании Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.

«Я считаю, что строить нашу идентичность исключительно на боли, оставленной нашим прошлым, - это серьезная несправедливость по отношению к новым поколениям. Пришло время показать, что мы, турки и армяне, достигли зрелости, чтобы вместе преодолевать все препятствия», – написал Эрдоган.

Он заявил, что Турция готова укреплять отношения с Арменией на основе добрососедства и взаимного уважения.

Также Эрдоган созвонился сегодня с президентом Азербайджана и Ильхамом Алиевым. В ходе телефонных переговоров лидеры обсудили совместные шаги двух стран на фоне заявления главы США Джо Байдена по геноциду армян, в том числе возможные совместные ответные меры. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян в Османской империи.

В то же время, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полностью отверг заявление Байдена о геноциде армян, назвав его популистским.